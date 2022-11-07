مدوار:”تحديد تاريخ كأس السوبر من صلاحيات السلطات العليا”

كشف رئيس الرابطة الوطنية المُحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، جديد نهائي الكأس الممتازة الذي سيجمع شباب بلوزداد بشبيبة القبائل.

حيث قال، مدوار، أمسية اليوم الإثنين في تصريحات لإذاعة البهجة:”تحديد تاريخ نهائي كأس السوبر ليس من صلاحيات لاليغ”.

كما أضاف:”يجب أن يعلم الجميع أن تحديد تاريخ نهائي السوبر من صلاحيات السلطات العليا للبلاد”.

قبل أن يختم:”نحن على أتم الجاهزية لاجراء نهائي السوبر وسبق لنا اقتراح تاريخين على السلطات العليا”.