مدوار:”تطبيق البروتوكول الصحي بصرامة كفيلا بإنجاح البطولة”

الرياضة
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مدوار:”تطبيق البروتوكول الصحي بصرامة كفيلا بإنجاح البطولة” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أكد اليوم رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم عبد الكريم مدوار أن تطبيق البروتوكول الصحي بصرامة كفيلا بإنجاح البطولة في موسمها الجديد.

مدوار قال لوكالة الأنباء الجزائرية:”الظرف الحالي الذي نمر به يفرض علينا تبني بروتوكولا صحيا صارما، يكون تطبيقه وحده كفيلا بإنجاح البطولة”.

“أناشد جميع الفاعلين في كرة القدم بما فيها الصحافة الرياضية إلى الاتحاد من أجل إنجاح موسم كروي سيجرى في ظروف استثنائية”.

وختم:”أعتقد أن جدار الخوف قد تهدم وزال بعد إجراء مقابلة الكأس الممتازة في ظروف رائعة وأتمنى أن تجرى مقابلات الدوري في الظروف نفسها”.


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