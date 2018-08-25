مدوار:”رئيس رائد القبة يبيع الأوهام لأنصاره”

فتح رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار النار على رئيس فريق رائد القبة محمد صغير بسبب تصريحاته الأخيرة.

وقال مدوار في تصريحات للقناة الوطنية أمسية اليوم السبت:”رئيس رائد القبة محمد صغير يُريد زرع الفتنة بين فريقي رائد القبة وجمعية الشلف”.

وأضاف:”أقول لرئيس رائد القبة أن مكاتب الرابطة موجودة في الطابق الأول وليس في الساحة أين جلس وفضل التصريح لوسائل الإعلام”.

“لسنا ضد رائد القبة لكن هذا الرئيس يبيع في الأوهام لأنصاره”.

“فريق رائد القبة جلب لنا ملف ناقص ووثائق غير قانونية لا تحتوي على إمضاء الرئيس، ولا تحتوي على مصادقة البلدية، ونجد فيها إمضاء اللاعب فقط”.

“أنا أشك في ذلك لأن الرئيس أرسل لي وثيقة عبر الفايبر وبعد أسبوع آخر جلب لي وثيقة أخرى”.