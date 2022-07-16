مدوار:”زطشي وعمارة لم يفيا بوعدهما تجاه الرابطة المحترفة”
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف رئيس الرابطة المحترفة، عبد الكريم مدوار، عن إخلاف الرئيسين السابقان للفاف، خير الدين زطشي، وشرف الدين عمارة بالوعود التي قدموها له”.
وصرح مدوار، خلال ندوته للإعلام ، اليوم السبت:”زطشي وعمارة لم يفيا بوعودهما، المتمثلة في منحنا اموالا قصد القضاء على مشكل الديون”.
وأكد مدوار:” “البطولة الوطنية سيكون الراعي الرسيم لها موبيليس، بعد حديثي مع رئيس الشركة، الذي طمأنني”
كما أوضح رئيس الرابطة المحترفة، عبد الكريم مدوار:” “اموال موبيليس والتلفزيون العمومي سيستفيد منها الأندية الجزائرية”
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