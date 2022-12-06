مدوار:قرباج كان خلوقاً وكان رئيساً بأتم معنى الكلمة

ترحم رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، على زميله ورئيس الرابطة الأسبق الراحل محفوظ قرباج.

وقال مدوار في مكالمة هاتفية لقناة النهار:”تلقيت نبأ وفاة زميلي رئيس الرابطة المحترفة وشباب بلوزداد الاسبق، سبق لي التعامل معه وأنا خلفته على رأس الرابطة المحترفة”.

وأضاف مدوار:”محفوظ قرباج كان إنسان خلوق يستنشق كرة القدم، كان إنسان طيب يتعامل مع الجميع”.

وتابع المتحدث:”لقد كان الراحل رئيس بأتم معنى الكلمة، وعظم الله أجر عائلته، والعائلة الرياضية، ربي يرحمه مثواه الجنة إن شاء الله”.