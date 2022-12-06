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الرياضة

مدوار:قرباج كان خلوقاً وكان رئيساً بأتم معنى الكلمة

بقلم فيصل زيان بوزيان
مدوار:قرباج كان خلوقاً وكان رئيساً بأتم معنى الكلمة
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ترحم رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، على زميله ورئيس الرابطة الأسبق الراحل محفوظ قرباج.

وقال مدوار في مكالمة هاتفية لقناة النهار:”تلقيت نبأ وفاة زميلي رئيس الرابطة المحترفة وشباب بلوزداد الاسبق، سبق لي التعامل معه وأنا خلفته على رأس الرابطة المحترفة”.

وأضاف مدوار:”محفوظ قرباج كان إنسان خلوق يستنشق كرة القدم، كان إنسان طيب يتعامل مع الجميع”.

وتابع المتحدث:”لقد كان الراحل رئيس بأتم معنى الكلمة، وعظم الله أجر عائلته، والعائلة الرياضية، ربي يرحمه مثواه الجنة إن شاء الله”.

رابط دائم : https://nhar.tv/DQfxV
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