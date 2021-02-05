مدوار:”لحد الساعة الداربي العاصمي مُبرمج يوم الأحد”
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أكد اليوم الجمعة رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار أنه لحد الساعة داربي مولودية الجزائر ضد إتحاد العاصمة مُبرمج يوم الأحد بملعب عمر حمادي ببولوغين.
عبد الكريم مدوار قال في إتصال هاتفي مع التلفزيون الجزائري:”إدارة إتحاد العاصمة لم ترسل أي طلب للرابطة وهذا غير قانوني”.
وأضاف:“الرابطة تلقت طلبا من جانب مولودية الجزائر فقط ولايمكن أن نؤجل الداربي ببيان صادر في الفايسبوك من طرف إدارة إتحاد العاصمة”.
يُذكر أن إدارة إتحاد العاصمة وافقت رسميا سهرة الخميس على طلب الغريم مولودية الجزائر بتأجيل الداربي العاصمي.
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