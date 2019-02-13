مدوار: “أتمنى أن تكون عناية كبيرة بهذا الفريق الذي يمثل الجنوب الجزائري”

أشاد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، بفريق شبيبة الساورة الذي يصنع الحدث في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وتحدث مدوار عقب تكريمه لوالي ولاية بشار، ورئيس فريق شبيبة الساورة محمد زرواطي قائلا:

“إرتأينا كمكتب رابطة، لعقد إجتماع المكتب التنفيدي العادي بولاية بشار، والذي تزامن مع مباراة شبيبة الساورة، أمام فيتا كلوب الكونغولي”.

وأضاف: “كرمنا والي ولاية بشار، وأتمنى أن تكون عناية كبيرة بهذا الفريق الذي يمثل الجنوب الجزائري، كذلك كرمنا الرئيس زرواطي على المجهودات الكبيرة، التي يقدمها على رأس هذا الفريق…الساورة حاليا تعتبر كمثل يقتدى به في الجنوب الجزائري”.