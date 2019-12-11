مدوار: ” أجلنا المنافسات الكروية تخوفا من الإنزلاقات”

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أنه تم تأجيل كل النشاطات الكروية هذا الأسبوع تخوفا من حدوث إنزلاقات.

وتحدث مدوار عن تأجيل الجولة الـ14 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، على هامش قرعة الدور الـ32 من منافسة كأس الجمهورية قائلا:

“تكلمنا على المشاكل التي تعاني منها أندية الرابطة المحترفة الثانية، وبعض أندية المحترف الأول”.

وأَضاف: “الرابطة في مصلحة كرة القدم، ورؤساء الأندية يمثلون كرة القدم، وإستجبنا لمطالبهم ولا نجد أي مشكل بتأجيل البطولة بـ 5 أيام أو 6 أيام تفاديا للإنزلاقات”