مدوار: ” أسيئ فهم تصريحاتي بخصوص حقوق البث “

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أنه أسيئ فهمه عقب تصريحاته الأخيرة بخصوص عدم إستلامه حقوق البث التلفزيوني.

وأصدر موقع الرابطة المحترفة لكرة القدم بيانا رسميا، رد من خلاله رئيسها على الجدل الكبير الذي أثارته تصريحاته الأخيرة والذي جاء فيها :

“عاد مدوار خلال اجتماع المكتب التنفيذي بمدينة بشار، حول الجدل الدائر حول قضية حقوق البث، قائلاً إنّ تصريحاته أسيئ تفسيرها، مشيرا في نفس الوقت، أن الرابطة لا تزال ملتزمة بإحترام شريكها الأساسي – التلفزيون العمومي- مع إبقاء باب التشاور والحوار مفتوحا”.