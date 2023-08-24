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الرياضة

مدوار: “أعمل لرفع حظوظ نجاحي قبل ترشحي لرئاسة الفاف”

بقلم كريم تيغرمت
مدوار: “أعمل لرفع حظوظ نجاحي قبل ترشحي لرئاسة الفاف”
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تحدث عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن احتمال ترشحه للانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وصرح مدوار، اليوم الخميس، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “أنا عضو في الجمعية العامة ولدي الحق في الترشح لرئاسة الفاف”.

كما أضاف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم: “إلى حد الآن أنا بصدد تهيئة حظوظ نجاحي قبل ايداع ملفي ترشحي كبقية المترشحين”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “أنا لست بحاجة للإشهار من أي طرف، وكل الراغبين حاليا في الترشح لرئاسة “الفاف” أصداقائي”.

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