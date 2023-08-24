مدوار: “أعمل لرفع حظوظ نجاحي قبل ترشحي لرئاسة الفاف”

تحدث عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن احتمال ترشحه للانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وصرح مدوار، اليوم الخميس، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “أنا عضو في الجمعية العامة ولدي الحق في الترشح لرئاسة الفاف”.

كما أضاف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم: “إلى حد الآن أنا بصدد تهيئة حظوظ نجاحي قبل ايداع ملفي ترشحي كبقية المترشحين”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “أنا لست بحاجة للإشهار من أي طرف، وكل الراغبين حاليا في الترشح لرئاسة “الفاف” أصداقائي”.