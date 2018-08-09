مدوار :”أقولها مُباشرة لمسؤولي الدولة.. ساعدوا الأندية الفقيرة”

طالب رئيس الرابطة المُحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار من السُلطات العُليا للبلاد دفع الشركات الوطنية الكبيرة، من أجل تمويل جميع الأندية دون إستثناء.

وقال :”أقولها على المُباشر لمسؤولي الدولة، هناك أندية فقيرة ويجب أن تُقدم لها المُساعدات من شركات مثل موبليس وسوناطراك مُستقبلا”.

وواصل :”الدولى تدعم ثلاثة أندية حاليا، نتمنى لهم النجاح، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون هذا الدعم عادلا، لأن جيمع الفرق جزائرية”.

وختم :”يجب أن تقوم موبيليس وسوناطراك بتوفير مبالغ مالية مُحددة وتوزع بالتساوي على أندية جزائرية”.