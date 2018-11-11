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مدوار: “ألتقي دائما مع سرار في مقهى بسيدي يحيى وأنا حر في ذلك”

الرياضة
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مدوار: “ألتقي دائما مع سرار في مقهى بسيدي يحيى وأنا حر في ذلك”
بقلم يونس رزيق

دافع رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار عن تصرفاته الشخصية التي يقوم بها في حياته اليومية، بعدما تم إلتقاط صور له بأحد المقاهي الفاخرة ببلدية حيدرة بالعاصمة.

ونشط مدوار ندوة صحفية صبيحة اليوم الأحد بمركز الإعلام التابع للمركب الأولمبي 5 جويلية قائلا:

“لقائي مع سرار في قهوة فاخرة “سيدي يحي” نحن نلتقي دائما وهذا ليس من اليوم، وحتى رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق سعيد بوحجة كان جالسا في سيدي يحي، وبالمناسبة أحيي صديقي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد “معاذ بوشارب”.

وأضاف: “انا حر وأجلس مع من أريد وأريد أن ننتهي من هذه القصة.


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