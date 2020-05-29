مدوار :”أمور تحاك ضد الجزائر وإستئناف الدوري ليس بيدنا”

رفض رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، الحديث عن إستئناف الدوري في الفترة القادمة، مُعتبرا بأن هذا الموضوع ليس محل نقاش أصلا حاليا.

وقال في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى :”أجدد التأكيد على أن قرار الإستئناف من عدمه بيد السلطات العليا، ووزارة الصحة على وجه التحديد”.

وواصل :”يجب أن نأخذ كل شيء في عين الإعتبار، كرة القدم مجرد رياضة، ولكن الكثير من الأمور تحاك ضد بلدنا وعلينا وضع ذلك في الحسبان”.

وواصل :”يجب علينا عدم إستباق الأحداث، لا أحد يعلم متى ستنتهي هذه الجائحة، ولا يمكن الحديث عن برنامج مُستقبلي للإستئناف لأن الوضع غير واضح للجميع”.

وختم في نفس السياق :”عندما ينتهي الحجر في الـ13 جوان الداخل، إن إنتهى بطبيعة الحال، يمكن الحديث عن الخطوات القادمة”.