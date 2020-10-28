مدوار: “أنا باق على رأس الرابطة إلى حين انعقاد الجمعية الإنتخابية”

الرياضة
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مدوار: “أنا باق على رأس الرابطة إلى حين انعقاد الجمعية الإنتخابية”
بقلم كريم تيغرمت

أوضح رئيس الرابطة المحترفة، عبد الكريم مدوار، أنه سيواصل مهامه على رأس هذه الهيئة، إلى حين انعقاد الجمعية الإنتخابية.

وصرح مدوار، لتلفزيون “النهار”: “بعض الأطراف تسعى لخلق الفتنة والمشاكل، حاليا أنا أواصل تسيير الرابطة إلى غاية تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة الإنتخابية”.

وأضاف: “لا أفهم سبب التركيز الكبير على الرابطة المحترفة، مع أنه هناك 61 رابطة تتواجد كلها في نفس وضعية الرابطة المحترفة”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “لا يمكنني الإعلان عن أي شيء حاليا إلى غاية تحديد موعد هذه الجمعية العامة الانتخابية”.


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