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مدوار: ” أنا ضد معاقبة اللاعبين بسبب الإحتجاج على الحكم”

الرياضة
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مدوار: ” أنا ضد معاقبة اللاعبين بسبب الإحتجاج على الحكم”
بقلم النهار أونلاين

طالب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار بإسقاط العقوبات المسلطة على اللاعبين عقب إحتجاجهم على الحكم.

ونزل عبد الكريم مدوار ضيفا على حصة “فوتبول ماغازين” في عددها الأول صبيحة اليوم الجمعة، والتي تطرق من خلالها لظروف إنطلاق الموسم الكروي الجديد 2018-2019.

وقال: “أتمتنى أن تقوم لجنة التحكيم بوضع حد لتضييع الوقت، يجب على الحكم أن يضع حد لهذه الظاهرة خصوصا بالنسبة لحراس المرمى ”

وفيما يخص الإحتجاج على قرارات الحكم قال : “بعض اللاعبين الذين لا يرغبون في لعب المباراة المقبلة يقومون بالإحتجاج على قرارات الحكم من أجل تلقي الإنذارات، وأنا ضد معاقبتهم وأفضل منحهم غرامات المالية”.


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