مدوار: ” أنا عميد رؤساء الأندية بعد رحيل حناشي”

أكد الرئيس الجديد للرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار أنه يعتبر عميد رؤساء الأندية الجزائرية في الوقت الراهن بعد رحيل محند شريف حناشي من فريق شبيبة القبائل.

ونشط مدوار ندوة صحفية ظهر اليوم الخميس تحدث من خلالها عن الإحترام الذي يحضى به من طرف رؤساء الأندية قائلا:

“ليكن في علمكم أنني عميد رؤساء الأندية بعد رحيل حناشي، وأنني أمتلك علاقة وطيدة مع رؤساء الأندية، وأضن أن علاقاتي الشخصية دفعت البعض للتصويت في صالحي”

وأضاف: “بالنسبة لي الفيدرالية حرصت على السير الحسن لإجراء هذه العملية الإنتخابية، ولا أضن أن هناك مرشح الفدرالية والوزارة والأندية”.