مدوار: ” أنا غلطت وأتحمل مسؤولياتي”

إعترف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار بالأخطاء التي إرتكبها بعد 4 أشهر من تعيينه على رأس أعلى هرم كروي في البطولة المحلية.

ونشط مدوار ندوة صحفية صبيحة اليوم الأحد بمركز الإعلام التابع للمركب الأولمبي 5 جويلية قائلا:

” تأجيل مباراة الشبيبة لا تستهل كل هذا التهويل.. قبل أن أكون رئيس نادي في 1997 وجدت هنا الصحفيين في الميدان ويعرفون كرة القدم أفضل مني ”

وأضاف: “21 سنة مسير فريق محترف، اليوم 4 أشهر وأنا أسير رابطة تتكون من 32 فريق مشاكل مختلفة ، مشاكل تنافسية ، ومشاكل أخرى لا علاقة لها بكرة القدم”.

وتابع: “هذه سنة الحياة حنا نغلطو، و”مكانش لي ما يغلطش هو لي ما يخدمش” …”أنا غلطت” كما يحبذ البعض وأتحمل المسؤولية”.