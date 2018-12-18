مدوار: ” أنا متطوّع..ومن حقي أن أغيب عن الإجتماعات”

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار سبب غيابه عن إجتماع المكتب الفيدرالي صباح أمس الإثنين.

وتحدث مدوار بعد نهاية مراسم تسليم مجلد تجديد كرة القدم الجزائرية صبيحة اليوم الثلاثاء المؤتمرات التابع للمركب الأولمبي محمد بوضياف قائلا:

“أنا لا أعمل عند أي شخص، أنا متطوع في المكتب الفيدرالي، عندي أمر طارئ تسبب في غيابي عن إجتماع المكتب الفيدرالي “مانديروش من الحبة قبة””

وأضاف: ” اليوم أنا هنا وعلاقتي جد متميزة من وزير الشباب والرياضة، ورئيس الفيدرالية، ولاا داعي لتضخيم الأمور”.