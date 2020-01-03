مدوار :”أنا مُرتاح وبرمجتنا أحسن من المغرب وتونس”

طالب عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة المُحترفة لكرة القدم، بمُقارنة البرمجة في بلادنا، مُقارنة بما يحدث لدى جيراننا شرقا وغربا.

وقال لتلفزيون النهار :”الحمد لله، أنا مُرتاح، وبرمجتنا كانت في المُستوى، وأنهينا مرحلة الذهاب، وحددنا تاريخ إنطلاق مُباريات العودة”.

وأضاف :”من ينتقدون، عليهم أن يسألوا المغاربة والتونسيين والمصريين، ليتعرف بأنهم مُتأخرون كثيرا في دورياتهم مُقارنة بنا، وهذا يُحسب لنا”.

وأصر الرجل الأول في “لاليغ”، على أن هيئته تقوم بعملها بكل إحترافية رغم الهجمات التي تتعرض لها منذ بداية الموسم.