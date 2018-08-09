مدوار: “أنتظر موسما استثنائيا من سلك التحكيم”

وجه رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، رسالة لسلك التحكيمي الجزائري لكرة القدم، مبديا أمله في تحقيقها لموسم استثنائي.

وصرح مدوار، في هذا الخصوص: “أتمنى أن يقدم الحكام موسما استثنائيا يكون عند حسن ضمن الرابطة، الأندية الوطنية، وحتى الأنصار”.

وأضاف رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم: “أنتظر الكثير من سلك التحكيم هذا الموسم، بالنظر لوزن هذه الهيئة في تحسين وتطوير كرة القدم الجزائرية”.

وشدد عبد الكريم مدوار على هذه النقطة الهامة، بالنظر لما تشهده الكرة الجزائرية في كل موسم من مشاكل تحكيمية مختلفة.