مدوار: “أندية الغرب تؤكد على عدم إمكانية استئناف البطولة” !

الرياضة
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مدوار: “أندية الغرب تؤكد على عدم إمكانية استئناف البطولة” !
بقلم أمير بهلول

كشف عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة المحترفة، أن أندية الغرب وبالإجماع أكدت أنه من غير الممكن استئناف البطولة في الظروف الحالية لأسباب صحية واقتصادية.

وقال مدوار خلال تصريحاته للإذاعة الوطنية: “ارتأينا أن نجتمع مع رؤساء الأندية من أجل الحديث عن هذه الأزمة، وكنا نريد أن نسمع منهم اقترحاتهم وغيرها”.

وأضاف: “قرار المكتب الفيدرالي كان واضحا وهو مواصلة البطولة وبعدها بداية الموسم الجديد، لهذا السبب أردنا الحديث معهم ومعرفة كيفية استئناف البطولة وغيرها”.

وتابع: “كان هناك 9 رؤساء للأندية في اجتماع أمس الخميس، الجميع أبدى رأيه وكان هناك إجماع أنهم غير مستعدين لاستئناف البطولة في ظل هذه الأوضاع”.

وختم كلامه: “وحتى إذا انطلقنا في الموسم الجديد، اقترحوا البداية شهر أكتوبر أو نوفمبر، وذلك بسبب الظروف”.


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