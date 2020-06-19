مدوار: “أندية الغرب تؤكد على عدم إمكانية استئناف البطولة” !

كشف عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة المحترفة، أن أندية الغرب وبالإجماع أكدت أنه من غير الممكن استئناف البطولة في الظروف الحالية لأسباب صحية واقتصادية.

وقال مدوار خلال تصريحاته للإذاعة الوطنية: “ارتأينا أن نجتمع مع رؤساء الأندية من أجل الحديث عن هذه الأزمة، وكنا نريد أن نسمع منهم اقترحاتهم وغيرها”.

وأضاف: “قرار المكتب الفيدرالي كان واضحا وهو مواصلة البطولة وبعدها بداية الموسم الجديد، لهذا السبب أردنا الحديث معهم ومعرفة كيفية استئناف البطولة وغيرها”.

وتابع: “كان هناك 9 رؤساء للأندية في اجتماع أمس الخميس، الجميع أبدى رأيه وكان هناك إجماع أنهم غير مستعدين لاستئناف البطولة في ظل هذه الأوضاع”.

وختم كلامه: “وحتى إذا انطلقنا في الموسم الجديد، اقترحوا البداية شهر أكتوبر أو نوفمبر، وذلك بسبب الظروف”.