مدوار: ” اذا كانت هذه هي كرة القدم عندكم فالمفهوم خاطئ”

إنتقد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، ردة فعل رئيس شبيبة القبائل شريف ملال عقب تأجيل مواجهة الكلاسيكو التي جمعته بإتحاد العاصمة.

ونشط مدوار ندوة صحفية صبيحة اليوم الأحد بمركز الإعلام التابع للمركب الأولمبي 5 جويلية قائلا:

“الفتنة نائمة ولعنة الله على من أيقظها..لعبة كرة القدم فرجة وليست شتائم والكلام البذيئ.. اذا كانت هذه هي كرة القدم فالمفهوم خاطئ”

“وأنا شخصيا واطالب بالسماح من الصحافيين في مختلف وسائل الإعلام لأنني رفضت التصريح لكي لا أشعل النار لكن الحمد الله رب العالمين”

“لدي ما أقوله وأرد على الجميع، وأعرف كل واحد ماذا يكون ومن أين أتى…فأنا لست هنا من أحل تحقيق حول الحياة الشخصية.”