مدوار: “استئناف البطولة يعود للسلطات الصحية”

أكد عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة المحترفة، أن استئناف البطولة من عدمه يعود للسلطات الصحية في بلادنا.

وقال “مدوار”: “قرار استئناف البطولات التي تسيرها الرابطة المحترفة لكرة القدم من عدمه يعود حصريا للسلطات الصحية بالبلاد”.

وأضاف: “أتفهم جيدا بأن الفاعلين في عالم كرة القدم المحترفة يعيشون حالة ضغط منذ تعليق البطولات و أنهم يرغبون بطبيعة الحال أن يتم تحديد تاريخ للاستئناف المحتمل”.

وتابع: “تمر البلاد حاليا بأزمة صحية استثنائية و يتعين وضع مسألة صحة المواطن فوق كل اعتبار”.

في حين ختم كلامه: “مادامت تدابير الحجر الصحي سارية المفعول و مادام أن السلطات الصحية لم تعطِ الخط الأخضر لاستئناف النشاطات الرياضية، لا يمكن للاتحادية و لا الرابطة الحديث عن الخطوات المقبلة التي سيتم إتباعها”.