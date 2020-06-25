مدوار: “استئناف البطولة يعود للسلطات الصحية”

أكد عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة المحترفة، أن استئناف البطولة من عدمه يعود للسلطات الصحية في بلادنا.
وقال “مدوار”: “قرار استئناف البطولات التي تسيرها الرابطة المحترفة لكرة القدم من عدمه يعود حصريا للسلطات الصحية بالبلاد”.
وأضاف: “أتفهم جيدا بأن الفاعلين في عالم كرة القدم المحترفة يعيشون حالة ضغط منذ تعليق البطولات و أنهم يرغبون بطبيعة الحال أن يتم تحديد تاريخ للاستئناف المحتمل”.
وتابع: “تمر البلاد حاليا بأزمة صحية استثنائية و يتعين وضع مسألة صحة المواطن فوق كل اعتبار”.
في حين ختم كلامه: “مادامت تدابير الحجر الصحي سارية المفعول و مادام أن السلطات الصحية لم تعطِ الخط الأخضر لاستئناف النشاطات الرياضية، لا يمكن للاتحادية و لا الرابطة الحديث عن الخطوات المقبلة التي سيتم إتباعها”.
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