مدوار :”الأندية الجزائرية مُستفيدة من توقف المُنافسة”

الرياضة
  • -
  • 0
مدوار :”الأندية الجزائرية مُستفيدة من توقف المُنافسة”
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبر رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، بأن توقف المُنافسة أمر يُساعد الأندية الجزائرية.

وصرّح قائلا للقناة الإذاعية الأولى :”الأندية الجزائرية وعلى عكس الفرق في أوروبا، مُستفيدة من توقف الدوري، لأنها ضعيفة ماديا”.

وواصل :”أعتقد بأن مُسيري فرقنا مرتاحون للوضع الحالي، وفي حالة الإستئناف فإن أول ما سيقوم به المُسيرون هو الركض نحو ولاة الجمهورية لمنحهم الدعم المادي”.

وختم :”الجزائر تغيرت، والدولة تبحث عمن يدعمها، لا عمن يستفيد منها دون مُقابل مثلما هو الشأن لجميع أنديتنا”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=826828

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com