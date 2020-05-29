مدوار :”الأندية الجزائرية مُستفيدة من توقف المُنافسة”

إعتبر رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، بأن توقف المُنافسة أمر يُساعد الأندية الجزائرية.

وصرّح قائلا للقناة الإذاعية الأولى :”الأندية الجزائرية وعلى عكس الفرق في أوروبا، مُستفيدة من توقف الدوري، لأنها ضعيفة ماديا”.

وواصل :”أعتقد بأن مُسيري فرقنا مرتاحون للوضع الحالي، وفي حالة الإستئناف فإن أول ما سيقوم به المُسيرون هو الركض نحو ولاة الجمهورية لمنحهم الدعم المادي”.

وختم :”الجزائر تغيرت، والدولة تبحث عمن يدعمها، لا عمن يستفيد منها دون مُقابل مثلما هو الشأن لجميع أنديتنا”.