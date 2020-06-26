مدوار: ” الأندية قالتنا BASTA … الإستئناف أو إلغاء الموسم ! “

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، عن حصيلة إجتماعاته مع أندية الغرب والشرق الجزائري فيما يتعلق بإستئناف الموسم الكروي الحالي من عدمه.

وتحدث مدوار عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة عن موضوع إستئناف الموسم الكروي الحالي 2019-2020 قائلا:

“قرار عودة البطولة من عدمه هو قرار من اللجنة الطبية، والدولة الجزائرية.. إجتماعنا مع أندية الشرق والغرب الجزائري إلتمسنا من خلاله رفض الأندية إستئناف المنافسة بإستثناء جمعية الخروب الذي رفض إلغاء البطولة “.

“الأندية قالتنا “BASTA” .. يجب إتخاذ قرار نهائي إذا قالوا نرجعو نرجعو ، إذا قالوا ما نرجعوش ما نرجعوش “.