مدوار :”الإنتخابات كانت شفافة وسنُرافق الأندية”

عبّر عبد الكريم مدوار، عن ارتياحه الشديد بعد فوزه بعهدة جديدة على رأس الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وتحدث مدوار، بعد فوزه بكرسي الرئاسة لثاني مرة على التوالي قائلا :”الإنتخابات كانت شفافة ونزيهة”.

وأردف :”لقد كنت أتمنى وجود منافس لي، ولكن لجنة الترشيحات إتخذت قرارات قانونية، أكدت عليها المحاكم الموقرة”.

وختم :”سنعمل على مرافقة الأندية الجزائرية، ودعمها لحل المشاكل المختلفة التي تعاني منها”.

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