مدوار: ” البطولة الجزائرية أفضل من البطولة التونسية والمغربية”!

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار أن برمجة الرابطة المحترفة لكرة القدم، تعتبر أفضل من برمجة البطولات التونسية والمغربية.

ونزل عبد الكريم مدوار ضيفا على قناة الفاف تيفي على اليوتوب أين قدم حصيلة مفصلة لمرحلة الذهاب من البطولة الوطنية المحترفة قائلا:

“الإنتخابات والحراك الشعبي أعاقا برمجة البطولة، إلا أننا نعتبر أحسن من الدول المجاورة لأن البطولة الوطنية إنتهت في مرحلة الذهاب يوم 21 ديسمبر مقارنة بالمغرب الذي لا يزال في الجولة 13 بتاريخ 26 جانفي، بالإضافة إلى العديد من المباريات المتأخرة، ونفس الشيء بالنسبة للبطولة التونسية”.