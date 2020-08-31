مدوار: “البطولة بـ20 فريق ستمر في أحسن الظروف”

أبدى رئيس الرابطة المحترفة، عبد الكريم مدوار ثقة كبيرة في تسيير الـ38 جولة من البطولة للموسم المقبل في أحسن الظروف.

وصرح مدوار، للتلفزيون العمومي الجزائري: “بالنسبة لي، بطولة الموسم المقبل ستكون جد عادية، رغم أنها ستلعب بـ20 فريق”.

وأضاف: “تمكنا من تسيير البطولة في ظرف حساس، مع جو الحراك، وعدم برمجت المباريات يومي الثلاثاء، والجمعة، بالإضافة لفترة الإنتخابات”.

وتابع مدوار: “سنفرض الصرامة في برمجة مباريات الموسم المقبل، وعلى جميع الأندية احترام القوانين، والـ28 جولة ستمر في أحسن الظروف”.