مدوار :”البعض يريدون الإختباء وراء المُقاطعة”

الرياضة
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مدوار :”البعض يريدون الإختباء وراء المُقاطعة”
بقلم إسماعيل عشاش

إنتقد رئيس الرابطة المُحترفة، عبد الكريم مدوار، بعض رؤساء أندية المُحترف الثاني، بسبب إصرارهم على خيار المُقاطعة خلال جولة هذا الأسبوع.

وتحدث الرجل الأول في “لاليغ” :”أريد أن أؤكد، بأن البعض يُريد الإختباء وراء خيار المُقاطعة، من أجل مصالح ضيقة فقط”.

وأردف :”هناك بعض الأندية وعدت أنصارها باللعب على الصعود، وتلعب الآن على البقاء، والإبتعاد عن المُنافسة لأسبوع يُساعدها بصفة طبيعية”.

وختم :”هم يريدون إسكات مُشجعيهم بشتى الطرق الممكنة، وبالتالي فإنهم يُفضلون عدم اللعب هذا الأسبوع، وبعدها يوم آخر بالنسبة لهم”.


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