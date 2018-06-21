مدوار: ” التحكيم ومحاربة المنشطات لا يدخلان في صلاحيات الرابطة”

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم الجديد، عبد الكريم مدوار، أن هيئته لا تمتلك صلاحيات واسعة، من أجل محاربة الفساد والكولسة في البطولة.

ونشط مدوار ندوة صحفية ظهيرة اليوم الخميس تحدث من خلالها عن الصلاحيات التي تتمتع بها هيئته قائلا:

“لا يمكننا توسيع صلاحياتنا والتدخل في أمور تخص الفاف، لأن الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم تتمتع بصلاحيات واسعة، على سبيل المثال ملف المنشطات التي لا تدخل في صلاحياتنا”.

وأضاف: “لو لم تكن لدي الشجاعة لم كنت هنا في هذا المنصب.. لكن لا أتجاوز صلاحيات الرابطة وأذهب إلى أمور لا تخصني.

التحكيم ليس من صلاحيات الرابطة وأعرف المهام التي تخصني جيدا”.