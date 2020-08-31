مدوار: “الترتيب النهائي استوفى كل الشروط المعمول بها”

الرياضة
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مدوار: “الترتيب النهائي استوفى كل الشروط المعمول بها”
بقلم كريم تيغرمت

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أن الترتيب الأخير الذي أصدرته الرابطة، استوفى كل الشروط المعمول بها، وسيكون هو الترتيب النهائي المعتمد.

وصرح مدوار، للتلفزيون الجزائري العمومي: “الترتيب الأخير الذي نشر عبر موقع الرابطة مسّ كل الأندية بما فيها أندية وسط، ومؤخرة ترتيب البطولة”.

وأضاف رئيس الرابطة المحترفة: “هذا الترتيب استوفى كل الشروط المعمول بها في نظام المعامل، وسيكون هو الترتيب النهائي المعتمد”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “المعامل هو من يحدد الفريق البطل، مثلما يحدد الأندية التي ضمنت البقاء والتي تسقط للقسم الثاني، وعلى الجميع أن يكون يتحلى بالروح الرياضية”.


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