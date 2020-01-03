مدوار: “الجزائر ستحصل على حصة الأسد في جوائز “الكاف”

الرياضة
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مدوار: “الجزائر ستحصل على حصة الأسد في جوائز “الكاف”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، ثقته الكبيرة في حصول المنتخب الوطني، ولاعبيه، على حصة الأسد من جوائز “الكاف”.

وصرح عبد الكريم مدوار، للإذاعة الوطنية: “الجزائر ستحصل على حصة الأسد في جوائز “الكاف”، المرشحين من أجلها”.

وأضاف رئيس الرابطة الوطنية: “لا أحد سيتصدق على الجزائر بهذه الجوائز، فهذا تحصيل حاصل لما حققه الخضر في كأس أمم إفريقيا”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “إذا تحصلنا على حصة الأسد في هذه الجوائز، فلن يعترض أحد على ذلك، لدينا منتخب كبير، ولاعبينا ينشطون في أحسن البطولات وأفضل الأندية العالمية”.


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