مدوار: “الجولة لن تتأجل وهذه هي الحقيقة”

أكد عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة، أنّ الجولة 20 من الرابطة الثانية لن تؤجل مهما حدث.

وقال “مدوار” في تصريح للإذاعة الوطنية: “أؤكد لكم أن الجولة لن تتأجل.. هذه ليست المرة الأولى رؤساء الرابطة الثانية يطالبون بتأجيل الجولة”.

وأضاف: “هذا هو الشيء الذي أعيب على زملائي السابقين (البعض منهم)، الرابطة بابها دائما مفتوح، وتمنح يد المساعدة للأندية”.

وتابع: “هذه المرة، رؤساء الأندية اجتمعوا مع الوزير السابق والأمين العام للوزارة، الدولة قائمة ولن تزول،وتكلم معهم الأمين العام وأكد أن الجميع ستسوى وضعيتهم كما كان مسطرا عليه من قبل محددا أنه قبل يوم الأربعاء المقبل ستسوى الأمور”.