مدوار: “الحراك الشعبي والإنتخابات أثرا على البرمجة”

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوارعن أبرز الأمور التي أعاقت البرمجة خلال مرحلة الذهاب ومنها الحراك الشعبي يومي الجمعة الثلاثاء.

ونزل عبد الكريم مدوار ضيفا على قناة الفاف تيفي على اليوتوب أين قدم حصيلة مفصلة لمرحلة الذهاب من البطولة الوطنية المحترفة قائلا:

“لم نتمكن من برمجة مباريات يومي الثلاثء والجمعة، وهو ما دفعنا لبرمجة لقاءات أيام الأحد والأربعاء، وتغيير بعض المواعيد السابقة لأننا اليوم في حالة غير عادية في إنتظار أن تتضح الأمور، والحمد لله بإنتخاب رئيس جمهورية وحكومة جديدة، والأمور تسير إلى الأحسن”.

“حتى الإنتخابات أعاقت البرمجة نوعا ما.. كل هذه الأمور أعاقتتنا إلا أننا نحسن أحسن من الدول المجاورة لأن البطولة الوطنية إنتهت من مرحلة الذهاب يوم 21 ديسمبر مقارنة بالمغرب الذي لا يزال في الجولة 13 بتاريخ 26 جانفي، بالإضافة إلى العديد من المباريات المتأخرة”.