مدوار: “الحمد لله أنهينا مسلسل إتحاد الحراش ورائد القبة”

إعتبر رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار أن المشاكل التي جائت مشتمعة منذ إنتخابه على رأس الرابطة تسببت في عدم تفرغ هيئته لتطوير نفسها.

وتحدث مدوار حول تطوير الرابطة المحترفة خلال تواجده بولاية عنابة أين حضر أشغال المكتب الفيدرالي قائلا:

“خلال 5 أسابيع إصطدمنا بلجنة المنازعات، وإصطدمنا بحقوق البث التلفزيوني ونقص الأموال، وكل هذه المشاكل كانت في وقت واحد وإلى غاية اليوم لم نتمكن من تطوير الرابطة”.

وعبر عبد الكريم مدوار عن إرتياحه لتسوية ملف إتحاد الحراش ورائد القبة، بعد تسوية الديون العالقة من طرف الفريقين مضيفا:

“الحمد لله أنهينا مشكل إتحاد الحراش ورائد القبة بعدما تمكنوا من جلب الإمكانيات المالية التي دفعت الرابطة لإنهاء مسلسل هذين الفريقين”.