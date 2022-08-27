مدوار: “الخبرة التي اكتسبناها تسمح لنا بتسيير الموسم الجاري بكل أريحية”

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، قدرته على تسيير الموسم الجديد من الرابطة المحترفة بكل أريحية.

وصرح مدوار، لتلفزيون “النهار”: “البرمجة لا تخيفنا بقدر تخوفنا من طلب أنديتنا الوطنية لتأجيل مبارياتها”.

كما أضاف: “سيرنا الرابطة في ظروف جد صعبة موسمي 2018-2019، كما سيرناها بـ34، و38 جولة، في المواسم الماضية”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “هذا المسوم هناك 32 جولة، والخبرة التي اكتسبناها تسمح لنا بتسيير الموسم بكل أريحية بمساعدة الجميع”.