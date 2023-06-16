مدوار: “الرابطة لا علاقة لها بحرمان دراوي من نهائي كأس الجمهورية”
أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، اليوم الجمعة، بأن لا علاقة للرابطة، بقضية عدم مشاركة لاعب شباب بلوزداد زكرياء دراوي في نهائي الكأس.
وصرح مدوار، للإذاعة الوطنية: “دراوي تلقى البطاقة الحمراء في مباراة شباب بلوزداد ونجم مقرة، ما دفع بلجنة الانضباط لمعاقبته”.
كما أضاف: “إدارة شباب بلوزداد طالبت بمشاركة دراوي في نهائي كأس الجمهورية، لكن لجنة الطعون رفضت ذلك”.
وأوضح: “البعض يقارن بين ما حدث مع سعيود في وقت سابق، أين حضرت إدارة الشباب أنذاك في جلسة لجنة الانضباط، ودافعت عن لاعبها ما دفع بلجنة الانضباط لرفع العقوبة عنه”.
وأردف: “الإدارة الحالية للشباب لم تحضر جلسة لجنة الانضباط الخاصة باللاعب دراوي، ولم تتقدم بأي تقرير للجنة”.
وأضاف: “الرابطة لا دخل لها في هذه القضية، رغم أن البعض يحاول خلق الفتنة من خلال ربط هذا القرار بعلاقتي السابقة مع فريق أولمبي الشلف”.
وتابع عبد الكريم مدوار: “كشفنا عن برنامج المباريات المتبقية من البطولة المحترفة، قبل تحديد تاريخ نهائي كأس الجزائر، والرابطة لا علاقة لها بلجنة تنظيم كأس الجمهورية”.