مدوار: ” الرابطة والتلفزيون متساويان ويجب أن يكون الإحترام متبادل”

وجه رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، رسالة إلى المدير العام للتلفزيون العمومي توفيق خلادي، بعد التصعيدات التي عرفتها تصريحات الطرفين مؤخرا.

ونزل مدوار ضيفا على القناة الإذاعية الدولية صبيحة اليوم السبت أين تحدث عن مشكل مستحقات البث التلفزيوني قائلا:

“قمت بمراسلة التلفزيون العمومي عدة مرات، والشيء الذي أعيبه عليهم أنهم لم يردوا على مراسلاتنا على الرغم من أنه شريكنا، لكن أنا نقولك سيدي وأنت أعرف قدرك”.

وتابع: “لقد أوصلوا المعلومة خاطئة للسيد توفيق خلادي المدير العام للتلفزيون، وعليهم تحمل مسؤولياتهم، وعلى الذين يريدون الإصطياد في المياه العكرة أن يلزموا أماكنهم”.

وأضاف: ” نفكر في حماية حقوق البث التلفزيوني من القرصنة، وسنعمل مع جميع الهيئات التي يخول لها القانون للتعامل مع هذه الحالة، وسنطبق البنود التي ستكون في الإتفاقية المقبلة، ومن لا يريد تطبيق القانون فلا دخلي لي، لأن الرابطة، والتلفزيون الجزائري متساويان ويجب أن يكون الإحترام متبادل”.