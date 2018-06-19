مدوار: “الرابطة يلزمها رجل قانون مثلي”

أكد الناطق الرسمي لفريق جمعية الشلف، عبد الكريم مدوار، أنه الرجل المناسب من أجل رئاسة الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم.

وتحدث مدوار عن إنتخابات الرابطة المحترفة المزمع إجرائها يوم الخميس المقبل، خلال نزوله ضيفا على قناة “النهار” اليوم الثلاثاء قائلا:

“الرابطة الوطنية يلزمها شخص يطبق القوانين المعتمدة من طرف الفيدرالية ووزارة الشباب والرياضة، وأنّ يمثل رؤساء الأندية الذين ينتخبونه”.

وأضاف: “الرابطة الوطنية تسير اللعبة في المحترف الأول والثاني، وهي ليست حرة في إختيار البرامج وتنفيذها، لأن سياسة كرة القدم يقدمها المكتب الفيدرالي، وما دور الرابطة هو سوى التنسيق بين الإتحادية ووزارة الشباب والرياضة”.

وبخصوص التغييرات التي سيجريها على مستوى الرابطة في حال إنتخابه رئيسا لها قال:

“”وحدي ما نقدرش ندير التغيير لأنني ماشي روبو”.. التغيير يكون في تطبيق قوانين رئيس الجمهورية، لأنه في حال عدم تطبيق القوانين لا يمكننا الخروج من الأزمة”.