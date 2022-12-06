قناة النهار مدوار : الراحل كان يستنشق كرة القدم و “رئيس” بأتم معنى الكلمة بقلم قناة النهار نشر في 06 ديسمبر 2022 - 15:11 شارك غرِّد أرسل 10 0 مدوار : الراحل كان يستنشق كرة القدم و رئيس بأتم معنى الكلمة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/heWOU اقرأ أيضا تطهيرا لكل القطاعات.. مواصلة فتح التحقيقات ضد المسؤولين المتورطين قناة النهار 28 نوفمبر وزير الصناعة : مصنع جيكا للاسمنت سيتكفل بتدعبم كل الفرق الجزائرية بداية السنة بيما فيها وفاق سطيف قناة النهار 29 نوفمبر وضعية جوية مستقرة على المناطق الشمالية مع إرتفاع طفيف في درجات الحرارة قناة النهار 04 ديسمبر وضعية جوية مستقرة على هذه المناطق قناة النهار 04 ديسمبر "وزير السكن :" كلمة أزمة السكن مايتقبّلهاش عقلي وقلبي قناة النهار 01 ديسمبر "حسين آشيو: "ماحدث بين ميسي ومدربه شيئ عادي وموجود في كرة القدم قناة النهار 02 ديسمبر أبرز ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني قناة النهار 28 نوفمبر هبوب رياح قوية وقدوم أمطار غزيرة نهاية الأسبوع قناة النهار 23 نوفمبر سولكينغ يتحدث عن المنافس له بعد تتويجه بال Award’s قناة النهار 20 نوفمبر للوقاية من الإختناقات والإنفجارات.. إجراءات بسيطة يجب اتباعها قناة النهار 03 ديسمبر