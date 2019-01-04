مدوار: “السياربي جابولنا “الشيك” روطار”

رد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار على إدعاءات مسيري شباب بلوزداد بخصوص تسديد الديون العالقة قبل إنطلاق مرحلة الذهاب من البطولة.

وتحدث مدوار يوم أمس الخميس عن قضية النقاط الثلاثة لشباب بلوزداد على هامس إفتتاح مراسيم الطبعة الأولى للحالات العامة الرياضية بقصر المعارض الصنوبر البحري قائلا:

“ليلة الجمعة اللذين أتوا إلى الرابطة الوطنية بم يقولو ولا أي كلمة عن تسديد الديون، ولم يتحدثوا أن أي “صك مالي” وأنا أتحدى من قال أنهم قدموا لي “شيك” وأنني لم أرغب في إستلامه”

وأضاف: ” الشيك عطاوهولي ثلاثة أيام بعد نهاية آخر أجل..اي بعدما خسر الفريق النقاط الثلاثة على البساط، بالرغم من أنه كان بحوزتهم 10 أيام من قبل”.