مدوار: ” الظروف الصحية لا تسمح لنا باستئناف المنافسة في الوقت الراهن”

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار على صعوبة استئناف المنافسة الكروية في الوقت الراهن بسبب الظروف الصحية التي تعيشها البلاد.

ونشط رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم ظهيرة اليوم الإثنين ندوة صحفية بعد إجتماعه برؤساء أندية الوسط أين تطرق لموضوع إستئناف البطولة من عدمه.

وقال: “في الوقت الراهن.. الظروف الصحية لا تسمح بإستئناف البطولة، كما ان البروتوكول الصحي الذي تم فرضه على الأندية من طرف وزارة الصحة والأطباء جد صعب، لذلك فإن الرجوع إلى المنافسة في الوقت الراهن جد صعب”.