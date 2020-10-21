مدوار: “العدالة هي المخولة للفصل في قضية روني”

اعتبر رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أن قضية مولودية الجزائر، مع اللاعب روني من اختصاص العدالة، والرابطة ما عليها إلا تطبيق الأحكام.

وصرح مدوار، لتلفزيون “النهار”: “مولودية الجزائر فريق محترم جدا، ومسؤوليه قاموا بمراسلتنا بخصوص موضوع روني، رغم أن هذا موضوع داخلي للفريق”.

وأضاف: “إدارة المولودية تعاقدت مع روني قبل سنة بوثائق معينة، وبعد فترة رأت أن هناك أمر غير عادي، وإذا قررت اليوم التوجه للعدالة فهذا من حقها”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “العدالة هي التي بإمكانها اثبات التزوير في قضية اللاعب روني، وإذا تمكن مسؤولو العميد من الحصول على حكم العدالة فما علينا كرابطة إلا تطبيق الحكم”.