مدوار: “الكثير من الصحفيين والمحللين سخروا من بلماضي في البداية”

ثمّن رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، الجهود التي قام بها الناخب الوطني جمال بلماضي على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني.

وأجرى رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار حوارا مطولا مع موقع العربي الجديد القطري، اين تحدث عن الناخب الوطني جمال بلماضي قائلا:

“عندما قال جمال بلماضي إن هدفه هو الفوز بكأس أفريقيا، فإن كُثراً من المحللين والاختصاصيين، سواء من الصحافة أو اللاعبين القدامى، سخروا منه بطريقة أو بأخرى. لهذا يجب أن نعترف بطموح بلماضي الذي لديه ما يقوله في عالم كرة القدم، بمعنى أنه مدرب يعرف من أين تؤكل الكتف، وطموحه يبقى مشروعاً”.