مدوار :”اللي يدي 200 مليون فالشهر يلعب بالسيف عليه”

رد، عبد الكريم مدوار على الإنتقادات الموجهة للرابطة، وبرمجتها للمُباريات على إمتداد الأسبوع، عكس ما كان عليه الحال سابقا.

وقال للإذاعة الوطنية :”أنا مُحتار في لاعب يتقاضى 200 مليون شهريا، يشتكي من طريقة وتواريخ برمجة المُباريات، يخدم بالسيف عليه”.

وأضاف :”الطريقة المُعتمدة هذا الموسم جيدة، حيث أنها سمحت لجميع الأنصار بمتابعة جميع المُباريات في أوقات مُختلفة، وهذا أمر إيجابي”.

وإعتبر الرجل الاول في “لاليغ” بأن إدارته وضعت برمجة مُحترفة، حسب وجهة نظره، وأحسن بكثير مما يحدث في البلدان المُجاورة.