مدوار: ” المباريات ستلعب ليلا وفي الـ wek-end..ولا خوف من الحراك”

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار أن مباريات الرابطة المحترفة الأولى والثانية ستلعب ليلا وفي عطلة الأسبوع عكس ماكان عليه في نهاية الموسم الماضي.

وشهدت برمجة البطولة الموسم الماضي إجراء مباريات في أوقات الظهيرة تخوفا من الإنزلاقات في الأيام الأولى من الحراك الشعبي.

وأكد مدوار في تصريح للنهار أون لاين اليوم السبت أن الحراك الشعبي يعتبر سلميا إلى أبعد الحدود وأنه لا خوف على برمجة المباريات في ساعات متأخرة من الليل موضحا:

“أعتقد أنه من الظلم أن نبرمج مباريات في ساعات الظهيرة شهر أوت الذي يشهد إرتفاعا في درجة الحرارة، لذلك فإننا قررنا برمجة المباريات ليلا في الملاعب التي تتوفر على الأضواء الكاشفة”.

وأَضاف: ” لا يوجد أي مخاوف من الحراك الشعبي الذي يعتبر سلميا إلى أبعد الحدود وهذا ما ساعدنا على برمجة المباريات ليلا”.

وأكد رئيس الرابطة المحترفة أنه سيتم الكشف عن توقيت ومواعيد مباريات الجولات الثلاثة الأولى يوم غد الأحد.