مدوار :” المتطفّلون كانوا ينتظرون الشتائم بيني وبين زرواطي”

أكّد رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار أنه التقى برئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي وتحدث معه عن تفاصيل عديدة.

وقال عبد الكريم مدوار ي تصريح لـ “النهار” “التقيت رئيس شبيبة الساورة، و تبادلنا أطراف الحديث فيما بيننا كما حضر الجمعية العامة”

كما أضاف مدوار “حضوره كان عادي جدا، أشكر بالمناسبة الجميع كان ينتظر الشتائم بيننا، الآمر كان مغايرا لتوقعات البعض المتشائمين، الذي كانوا يريدون أن تكون هكذا”.

وختم مدوار “المتطفلون كانوا ينتظرون الشتائم بيننا وبين رئيس شبيبة الساورة ولكن المفاجأة حدثت العكس”.