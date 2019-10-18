مدوار: المنتخب العسكري هو من يسرح لاعبيه للأندية وليس العكس”

الرياضة
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مدوار: المنتخب العسكري هو من يسرح لاعبيه للأندية وليس العكس”
بقلم كريم.تيغرمت

ردّ رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، على مسؤولي اتحاد العاصمة، بخصوص لاعبيهم الذين يشاركون رفقة المنتخب العسكري.

وصرح عبد الكريم مدوار، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “مقابلة إتحاد العاصمة، أمام مولودية الجزائر، دائما تصنع الحدث”.

وأضاف: “المنتخب العسكري هو من يسرح لاعبيه للأندية الوطنية، وليس العكس، وهو مشكور على العمل الذي يقوم به”.

وتابع مدوار: “الخمسة لاعبين الذين تحدث عنهم مسؤولوا اتحاد العاصمة، كلهم احتياطيين في ناديهم ولم يشاركوا إلا في بضع دقائق، باستثناء لاعب واحد”.


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