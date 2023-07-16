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الرياضة

مدوار: “انطلاق الموسم الجديد من البطولة المحترفة سيكون شهر سبتمبر”

بقلم كريم تيغرمت
مدوار: “انطلاق الموسم الجديد من البطولة المحترفة سيكون شهر سبتمبر”
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أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، عدم تحمل هيئته مسؤولية تأخير نهاية الموسم الجاري، كاشفا في ذات الوقت موعد انطلاق الموسم الجديد.

وصرح مدوار لتلفزيون “النهار”: “الأمور التي حدثت وتسببت في تأجيل البطولة إلى غاية 15 جويلية، لا تتحملها الرابطة المحترفة”.

كما أضاف رئيس الرابطة المحترفة: “سيكون أمام الاندية المحترفة ما يقارب الشهرين من أجل التحضير للموسم الكروي الجديد”

وتابع عبد الكريم مدوار: “انطلاق الموسم الجديد من البطولة المحترفة سيكون شهر سبتمبر المقبل، وأضن ان الوقت كاف للأندية من أجل التحضير لذلك”.

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