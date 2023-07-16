مدوار: “انطلاق الموسم الجديد من البطولة المحترفة سيكون شهر سبتمبر”
بقلم كريم تيغرمت
أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، عدم تحمل هيئته مسؤولية تأخير نهاية الموسم الجاري، كاشفا في ذات الوقت موعد انطلاق الموسم الجديد.
وصرح مدوار لتلفزيون “النهار”: “الأمور التي حدثت وتسببت في تأجيل البطولة إلى غاية 15 جويلية، لا تتحملها الرابطة المحترفة”.
كما أضاف رئيس الرابطة المحترفة: “سيكون أمام الاندية المحترفة ما يقارب الشهرين من أجل التحضير للموسم الكروي الجديد”
وتابع عبد الكريم مدوار: “انطلاق الموسم الجديد من البطولة المحترفة سيكون شهر سبتمبر المقبل، وأضن ان الوقت كاف للأندية من أجل التحضير لذلك”.
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