مدوار: “بعض المسؤولين تجاوزهم الزمن”

ندد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، بالتجاوزات التي يتعرض لها بعض الحكام، مبديا في المقابل عدم رضاه عن طريقة تسيير سلك التحكيم.

وصرح عبد الكريم مدوار، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “بالنسبة لي أرى بأن بعض المسؤولين قد تجاوزهم الزمن”.

وأضاف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم: “ما يعيشه حكام كرة القدم في مختلف المستويات من تجاوزات أمر غير مقبول تماما”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “أنا غير راض تماما على طريقة التنظيم والتسيير في سلك التحكيم، من الأقسام السفلى، إلى القسم الأول”.